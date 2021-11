Stellantis : Lance le Peugeot Landtrek en Afrique du Sud

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce le lancement de la nouveau Peugeot Landtrek en Afrique du Sud depuis le 9 novembre.



C'est le cinquième pays à lancer le Pick-up One ton de la Marque dans la région Afrique Moyen Orient, après le Maroc, la Tunisie, le Ghana et le Sénégal.



Disponible en version double cabine, avec les transmissions 2 ou 4 roues motrices associées à la motorisation Diesel 150 ch boîte automatique 6 vitesses, le nouveau Landtrek renforce la gamme de Peugeot en Afrique du Sud et contribuera à conquérir de nouveaux clients.



' Son ambition est de devenir une nouvelle référence sur ce marché qui représente près de 300 000 ventes annuelles dans la région Afrique Moyen Orient. Les véhicules utilitaires représentent plus de 25% des ventes de véhicules neufs en Afrique du Sud ' indique le groupe.



