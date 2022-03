Stellantis : Lance la production du SUV 3008 au Ghana

(CercleFinance.com) - Peugeot et Silver Star Auto lancent la production du SUV 3008 au Ghana.



L'usine d'assemblage de Silver Star Auto à Tema au Ghana, produit en SKD le Peugeot 3008, et assemblera aussi prochainement le nouveau Pick-up 1 tonne Peugeot Landtrek.



Silver Star Auto est le partenaire commercial exclusif des marques Peugeot et Citroën au Ghana, pour l'importation et la distribution de leurs modèles.



Silver Star Auto bénéficie de 25 ans d'expertise sur le marché automobile ghanéen, avec des concessions réparties dans tout le pays, qui assurent la vente et le service après-vente des modèles Peugeot.



