Stellantis : La Peugeot 308 remporte les Trophées de L'Argus

(CercleFinance.com) - La nouvelle Peugeot 308 remporte les Trophées de L'Argus dans la catégorie des citadines et des compactes devançant sur le podium la DS4 et la Dacia Spring.



Les Trophées de l'Argus sont décernés par un jury composé de 18 journalistes et experts.



Pour expliquer leur vote et la nette victoire de la Peugeot 308, les membres du jury des Trophées de l'Argus ont mis en avant son agrément de conduite, son design, sa qualité et sa remarquable capacité à allier confort et dynamisme.



