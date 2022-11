Stellantis : La 308 est qualifiée pour la finale d'Autobest

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que la nouvelle Peugeot 308 est qualifiée pour la finale de l'édition 2023 du prestigieux prix Autobest.



Ce trophée, décerné par 31 journalistes experts indépendants européens, récompense le meilleur achat automobile - ' Best Buy Car of Europe ' - pour 2023.

Les 31 journalistes automobiles indépendants du jury Autobest, issus de 31 pays d'Europe, ont sélectionné la nouvelle Peugeot 308 parmi les six modèles finalistes de ce prix réputé.



La nouvelle Peugeot 308 a déjà été distinguée par de nombreux prix, parmi lesquels le German Car of The Year 2022, le Women's World Car of The Year 2022, le Red Dot Award 2022 ou le Trophée de l'Argus 2022.



