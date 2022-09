Stellantis : La 308, berline et break,100% électrique en 2023

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Déjà disponibles en versions électrifiées hybrides rechargeables, les Peugeot 308, berline et break, vont être proposées dès 2023 en version 100% électrique.



Peugeot sera ainsi le premier constructeur européen à proposer un break 100% électrique. Les 308 et 308 SW électriques seront animées par une toute nouvelle motorisation électrique inédite.



Cette double offre est une réponse adaptée aux besoins des clients avec une consommation moyenne de 12,7 kWh. Disponibles en finitions Allure et GT, les nouvelles Peugeot arriveront sur le marché en milieu d'année 2023.



Le réducteur des Peugeot E-308 et E-308 SW optimise l'autonomie, tout en préservant un haut niveau de performance. La batterie, nouvelle génération, permet de dépasser 400 km d'autonomie.



Le chargeur embarqué de type triphasé est disponible de série, il bénéficie d'une puissance de 11 kW. La prise de recharge accepte tous les modes de charge. Depuis une borne publique de 100kW, il est possible de passer de 20% à 80% de charge en moins de 25 minutes.



