Stellantis : L'UE autorise la création de Mobile Drive NL

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé la création de Mobile Drive Netherlands, une nouvelle entreprise commune basée aux Pays-Bas, par Stellantis (Pays-Bas) et FIH Mobile (FIH) (îles Caïmans).



L'entreprise commune sera active dans le développement de cockpits intelligents et de services connectés personnalisés destinés à être utilisés dans les véhicules.



La Commission a conclu que l'opération envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, car elle n'entraînera aucun chevauchement horizontal pertinent entre les activités des entreprises.



En outre, malgré la forte position de Stellantis dans le domaine de la fabrication et de la fourniture de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers (VUL), un certain nombre d'autres concurrents puissants subsisteront dans l'Espace économique européen à l'issue de l'opération.



