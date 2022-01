Stellantis : L'investissement dans Factorial est finalisé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé jeudi avoir finalisé son investissement au sein de Factorial, un fabricant américain de batteries solides.



Le géant automobile précise que ce financement s'inscrit dans le cadre d'une levée de fonds de série D menée par la société basée dans le Massachusetts.



Les fonds doivent être utilisés afin d'accélérer la production commerciale et le déploiement des batteries à électrolyte solide de Factorial, censés offrir jusqu'à 50% d'autonomie en plus que la technologie lithium-ion actuelle.



Factorial construit actuellement une usine de production pilote, avec l'objectif de développer la capacité de ses cellules grand format et de produire des batteries pour les essais clients.



Les travaux devraient démarrer début 2022 en Nouvelle-Angleterre.



Dans son communiqué, Stellantis rappelle que son catalogue comporte déjà 33 véhicules électriques et huit véhicules électriques à batterie appelés à être commercialisés au cours des 18 prochains mois



Le groupe a prévu de lancer son premier véhicule équipé de la technologie de batterie à électrolyte solide d'ici à 2026.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.