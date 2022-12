Stellantis : L'acquisition d'aiMotive est finalisée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé jeudi avoir bouclé l'acquisition de l'éditeur de logiciels hongrois aiMotive, une opération destinée à lui permettre d'accélérer sa dynamique dans la conduite autonome.



L'expertise de cette start-up basée à Budapest doit l'aider à consolider ses technologies dans le domaine de l'intelligence artificielle et favoriser le développement à moyen terme de sa nouvelle plateforme 'STLA AutoDrive'.



Il est prévu qu'aiMotive opère comme une filiale de Stellantis, conservant son indépendance opérationnelle sachant que son fondateur, Laszlo Kishonti, continuera d'assurer les fonctions de directeur général.



Le géant automobile compte cependant mettre en place un conseil d'administration chargé de superviser aiMotive, tout en préservant son autonomie et sa culture de start-up basée sur l'innovation.



