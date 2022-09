Stellantis : Jeep lance un plan pour être leader des SUV

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La marque Jeep a annoncé aujourd'hui un plan pour sa prochaine génération de véhicules 4xe entièrement électriques dans le cadre d'une transformation durable visant à devenir la première marque de SUV électrifiés au monde.



Le plan prévoit l'introduction de quatre SUV entièrement électriques en Amérique du Nord et en Europe d'ici fin 2025. Dans le cadre d'un plan global en cours, 50 % des ventes de la marque Jeep aux États-Unis seront entièrement électriques, tandis que 100 % des ventes européennes seront entièrement électriques d'ici 2030.



Le plan soutient pleinement les objectifs de zéro émission nette de carbone fixés par Stellantis dans le cadre du plan stratégique à long terme Dare Forward 2030.



' Poussés par le succès de notre gamme 4xe électrifiée en Amérique du Nord et en Europe, nous concevons et développons les SUV Jeep les plus performants et les plus durables à ce jour, pour devenir la première marque de SUV zéro émission au monde ', a déclaré Christian Meunier, CEO de la marque Jeep.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.