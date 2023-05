Stellantis : Investit dans Lyten, spécialiste du graphène 3D

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis Ventures, le fonds de capital-risque de Stellantis, a choisi d'investir dans la société Lyten, présentée comme figurant parmi les pionniers du graphène en trois dimensions (3D).



Cette décision devrait permettre d'accélérer la commercialisation du Lyten 3D Graphene™ au sein du secteur des transports, notamment dans les batteries Lithium-Soufre (Li-S) LytCell™ pour véhicules électriques, les matériaux composites légers et les capteurs embarqués à haute sensibilité.



Lyten compte exploiter l'adaptabilité unique de ce matériau pour améliorer les performances des véhicules et l'expérience client, tout en décarbonant le secteur des transports.



'L'offre de matériaux ajustables de Lyten pourrait réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre et favorisera la transition vers une mobilité durable', indique Stellantis.



