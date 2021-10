Stellantis : Stellantis investit 152 millions d'euros à Rennes dans un nouveau SUV électrique

PARIS (Reuters) - Stellantis a annoncé mardi un investissement de 152 millions d'euros dans son usine de Rennes (Ille-et-Vilaine) pour y développer et produire un nouveau SUV électrique.

Ce véhicule, basé sur la future plateforme dédiée à cette technologie Stella Medium, remplacera l'actuel Citroën C5 Aircross, a indiqué le constructeur né de la fusion entre PSA et FCA dans un communiqué.

Le groupe prévoit aussi de porter en 2024 à 1,1 million la capacité annuelle de production de moteurs électriques de son pôle de Trémery-Metz (Moselle), via sa JV Emotors, et à 600.000 celle de boîtes de vitesse électrifiées via sa JV e-Transmissions.

Metz a été par le passé un temps la plus grosse usine de moteurs diesel du monde.

Le site de Valenciennes (Nord) verra quant à lui sa capacité de réducteurs de vitesse - qui remplace la boîte de vitesse sur les véhicules électriques - portée à 820.000 unités par an.

"Stellantis, constructeur responsable, anticipe les effets de la transition énergétique en affectant de nouvelles activités aux sites qui étaient jusqu'à présent les plus dépendants du moteur thermique", a indiqué le constructeur dans son communiqué.

Le secteur automobile français, réuni mardi pour une deuxième "journée de la filière" placée sous le sceau des défis liés à l'électrification, estime que la fin des motorisations thermiques entraînera au moins 60.000 suppressions d'emplois.

Syndicats et pouvoirs publics espèrent que les nouveaux métiers à l'électrique aideront à compenser ce choc.

