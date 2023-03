Stellantis : Investit 130 ME dans l'usine d'Eisenach

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis annonce un investissement de plus de 130millions d'euros dans son usine d'Eisenach en Allemagne.



Cette décision permettra de fabriquer le successeur électrique du Grandland sur la toute nouvelle plateforme STLA Medium.



La production de ce nouveau véhicule électrique (BEV) devrait démarrer au second semestre2024.



Cet investissement dans l'usine d'Eisenach est une étape décisive vers les objectifs du Plan StratégiqueDare Forward2030, qui vise à réduire de moitié les émissions de CO2d'ici2030 (par rapport à2021), et à atteindre la neutralité carbone d'ici2038, avec un pourcentage de compensation des émissions restantes à un seul chiffre.



Stellantis investira plus de 30milliards d'euros dans l'électrification et le software d'ici2025, afin de produire des véhicules électriques (BEV) capables de répondre aux attentes des clients.

Actuellement, les modèles produits à Eisenachsont Opel Grandland et GrandlandGse.



