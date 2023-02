Stellantis : Investissement dans les usines de l'Indiana

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé mardi son intention d'investir 155 millions de dollars dans trois usines de l'Indiana en vue de soutenir ses projets en matière d'électrification en Amérique du Nord.



Ces investissements, qui seront réalisés au sein des sites d'Indiana Transmission, Kokomo Transmission et Kokomo Casting, doivent concerner la production de nouveaux modules de propulsion électrique (EDM).



Ces modules - composés d'un moteur électrique, du convertisseur et de la transmission - seront utilisés dans les futurs véhicules électriques assemblés en Amérique du Nord, avec l'objectif d'atteindre une autonomie de 800 km.



Le projet doit permettre de préserver plus de 265 emplois sur l'ensemble des trois usines.



Stellantis prévoit de commercialiser plus de 25 véhicules électriques (BEV) aux Etats-Unis d'ici 2030, date à laquelle les véhicules électriques devraient représenter la moitié de ses ventes.



