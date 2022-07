Stellantis : Invest Securities reste à achat, ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme son opinion 'achat ' sur Stellantis malgré un objectif de cours ajusté de 28,1 à 27,7 euros, jugeant que la forte sous-évaluation reste patente et que les investisseurs sur-réagissent beaucoup trop négativement aux risques liés au contexte macro.



'Une fois encore, le groupe a dépassé les attentes, en particulier en Europe et NAFTA sur ce semestre pourtant compliqué qui n'a pas mis Stellantis à l'abris de l'aversion générale pour les valeurs auto avec un recul de près de -20% depuis le début de l'année', note l'analyste.



'Nos anticipations de BNA 2022/23/24 sont maintenues et en ligne à long terme avec le plan Dare Forward 2030 qui nous sert de référence pour notre modèle. La trajectoire a été modérée à court terme, mais l'atterrissage 2030 est conservé', poursuit-il.



