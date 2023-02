Stellantis : Invest Securities relève sa cible sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securitiesmaintient sa note d'achat sur le titre Stellantis avec un objectif de cours relevé de 25 à 30 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que la publication du groupe est ressortie 'au-dessus des attentes' et que sa prudence au T3 22 a été contredite dans une large mesure.



Par conséquent, le broker revoit à la hausse ses estimations de BNA 2022/23/24e de +16%/+19%/+23% qui reflètent des croissances de BNA 2023/23 de +4% et +13% compte tenu du niveau de 2022.



'Le plan ' Dare Forward 2030 ' qui nous sert de référence à long-terme est respecté et les guidances 2023 militent pour une nouvelle progression des résultats avec le défi à relever cette année entre érosion du ' pricing power ' et reflux des inflations de coûts de production' conclut l'analyste qui estime que 'la sous-évaluation reste massive'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.