Stellantis : Hausse de 12% du chiffre d'affaires à 41,5 MdsE

(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires net de 41,5 milliards d'euros au 1er trimestre 2022, en croissance de 12 % par rapport au résultat Pro Forma de 37,0milliards d'euros du 1er trimestre 2021.



Les ventes consolidées ressortent à 1,374 mille unités, en baisse de 12 % essentiellement en raison de commandes de semi-conducteurs non reçues. Le stock total de véhicules neufs est de 807 mille unités au 31 mars 2022, globalement stable par rapport à celui du 31 décembre 2021.



Le groupe propose un dividende ordinaire de 1,04 E par titre approuvé lors de l'Assemblée Générale Annuelle et versé aux actionnaires en avril 2022.



' Malgré les difficultés d'approvisionnement et les effets de l'inflation, nous confirmons notre objectif annuel de marge opérationnelle courante à deux chiffres et de cash-flow positif, soutenu par une bonne dynamique produit et des partenariats stratégiques solides. ' a déclaré Richard Palmer, CFO du groupe.



