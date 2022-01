Stellantis : Fait le bilan en soufflant sa 1ère bougie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de son premier anniversaire, Stellantis dresse un premier bilan des activités conduites ces douze derniers mois.



Le constructeur indique avoir lancé ' plus de 10 nouveaux produits ' en 2021 et avoir prévu ' plus de 30 milliards d'euros d'investissement jusqu'en 2025 ' afin de mettre en oeuvre les stratégies d'électrification et devenir ' une tech company de mobilité durable '.



Si Stellantis propose déjà 33 véhicules électrifiés - dont des fourgons à pile à combustible - huit nouveaux véhicules électriques seront proposés dans les 18 prochains mois, ainsi que des partenariats avec Automotive Cells Company, Factorial Energy, LG Energy Solution, Samsung SDI et Vulcan Energy.



Le 1er mars, le constructeur dévoilera d'ailleurs son plan stratégique à long terme.



Déjà bien implantée en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, l'entreprise dispose également ' d'un potentiel immense encore inexploité dans des marchés majeurs ' comme la Chine, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Océanie ou l'Inde, assure la société.



' Il nous reste encore beaucoup à faire mais Stellantis est bien sur la bonne voie et la course est lancée ', déclare Carlos Tavares.





