Stellantis : Étend ses capacités de production en Italie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé hier que son usine de Cassino (Italie), berceau des véhicules premium et luxe des marques Alfa Romeo et Maserati, allait étendre ses activités à la production 'de nouveaux véhicules basés sur la plateforme BEV STLA Large'.



Les détails concernant les modèles seront communiqués ultérieurement.



En guise de teasing, Carlos Tavares, CEO de Stellantis, fait seulement savoir que 'les véhicules conçus sur les plateformes STLA vont révolutionner l'expérience de conduite grâce à des caractéristiques et des capacités de pointe'.



Cassino est le deuxième site Stellantis officiellement désigné pour produire des véhicules basés sur la plateforme STLA Large, rejoignant l'usine d'assemblage de Windsor au Canada.



Pour rappel, STLA Large est l'une desquatre plateformes BEV(véhiucles électriques à batterie) sur lesquelles repose la stratégie d'électrification de Stellantis.



Stellantis compte investir plus de 30 milliards d'euros dans l'électrification et le software d'ici 2025, afin de produire des véhicules électriques (BEV) capables de répondre aux attentes des clients, notamment en matière de recharge ultra rapide.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.