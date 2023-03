Stellantis : En vert, un broker ajuste son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis gagne plus de 3% à Paris, alors que RBC a relevé vendredi sa recommandation sur le titre de 'performance en ligne avec le secteur' à 'surperformance' avec un objectif de cours maintenu à 19 euros.



Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, le broker explique être revenu d'un récent entretien avec Richard Palmer, le directeur financier du groupe automobile, avec un avis plus favorable sur le dossier.



RBC étaye son optimisme par la position d'avantage en matière de marge opérationnelle que le constructeur affiche vis-à-vis de concurrents américains comme Ford ou GM.



Le courtier estime par ailleurs que le scénario d'une mise en Bourse de Maserati est fort probable, avec une valorisation qui pourrait ressortir entre cinq et 10 milliards d'euros selon lui.



Dans ce contexte, RBC déclare s'attendre à ce que Stellantis redistribue des capitaux à ses actionnaires de manière 'plus agressive' que ses homologues européens.



Le titre est désormais sa valeur favorite au sein des constructeurs automobiles grand public.





