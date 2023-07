Stellantis : En vert après ses résultats, l'avis d'un broker

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis gagne plus de 5% à la bourse de Paris, bien aidé par une analyse de Royal Bank of Canada qui maintient son opinion 'surperformance' sur le titre et Relève son objectif de cours de 20 à 22 euros.



Suite à la publication hier de résultats semestriels jugés 'robustes' et de perspectives présentées comme 'optimistes' pour la seconde moitié de l'année, le broker canadien dit se sentir quelque peu 'soulagé' quant à la situation du constructeur vis-à-vis de ses pairs.



Le courtier prévient toutefois que le groupe ne sera pas totalement immunisé contre les pressions en termes de prix appelés à s'exercer sur le secteur automobile à compter de 2024.



Et si RBC note que Stellantis est en retard dans la commercialisation de sa gamme de véhicules électriques, tout particulièrement en Amérique du Nord, RBC estime que les choses pourraient rapidement évoluer au cours des six à 12 prochains mois en cas d'exécution réussie de ses projets.





