Stellantis : Dévoile son plan stratégique à horizon 2030

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis a dévoilé aujourd'hui son plan stratégique, Dare Forward 2030, qui doit permettre aux collaborateurs de Stellantis 'd'être les meilleurs en matière de création de valeur pour l'ensemble des parties prenantes'.



Dans ce cadre, Stellantis s'engage notamment à devenir le champion de l'industrie dans la lutte contre le changement climatique, en atteignantzéro émission carbone d'ici 2038.



Le plan stratégique prévoit notamment d'augmenter de 140gigawatt-heures (GWh) la capacité des batteries pour atteindre 400GWh.



'Nous préparons les conditions pour atteindre100% de véhicules électriques (BEV) vendus en Europe et 50% aux États-Unisà l'horizon2030 pour contribuer à cette position de leader. Nous prévoyons d'avoir plus de 75BEV, et de vendre 5 millions de BEV chaque année dans le monde à l'horizon 2030', a annoncé Carlos Tavares, directeur général de Stellantis.



Stellantis prévoit ainsi de doubler son chiffre d'affaires d'ici 2030 et de maintenir des marges opérationnelles courantes à deux chiffres tout au long de la décennie.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.