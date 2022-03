Stellantis : Deutsche Bank relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a relevé vendredi son objectif de cours sur Stellantis, qu'il porte de 30 à 34 euros après s'être entretenu avec Carlos Tavares, le directeur général du groupe, et Richard Palmer, son directeur financier, en marge du plan stratégique présenté cette semaine.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier - qui maintient sa recommandation d'achat sur la valeur - évoque une feuille de route 'ambitieuse', conformément aux attentes.



'Nous continuons d'apprécier la société en raison de son niveau de rentabilité remarquable (12,2% de marge au niveau du groupe au second semestre 2021) et nous pensons que Tavares saura implanter avec succès la stratégie qui a été dévoilée', souligne-t-il.



Deutsche Bank estime, malgré tout, que le lancement de véhicules électriques à batterie (BEV) compétitifs, notamment sur le marché américain, va constituer un élément-clé du succès du groupe.



Pour l'analyste, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, puisque le groupe n'a écoulé que 390.000 voitures électriques l'an dernier, soit 7% du total de ses ventes, alors qu'il s'est donné pour objectif de s'appuyer sur un portefeuille entièrement composé de véhicules BEV à horizon 2030.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.