Stellantis : Des investissements dans les centres d'essais

(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé lundi qu'il avait investi 33 millions d'euros dans deux centres de tests véhicules, avec l'objectif de soutenir sa stratégie de développement dans les véhicules électriques.



Le groupe automobile dit avoir consacré un montant de 29,5 millions d'euros à l'agrandissement de sa soufflerie d'Auburn Hills dans le Michigan (USA).



Le site s'est ainsi doté d'une technologie de sol mobile permettant de simuler le déplacement sur route et de réaliser des mesures aérodynamiques plus exactes.



Le 'Safety Center' d'Orbassano, basé près de Turin (Italie), a quant à lui été considérablement modernisé pour accueillir quatre pistes d'essais avec quatre points d'impact et des capacités permettant de tester complètement les véhicules électriques à batterie (BEV) et la technologie de conduite autonome.



Cet investissement de cinq millions d'euros doit conférer au site la capacité de tester tous les types de véhicules électrifiés : les véhicules mild-hybrid, hybrides rechargeables et électriques à batterie.



Le site, qui effectue actuellement au moins deux crash-tests par jour, est en bonne voie pour tester plus de 275 véhicules électrifiés cette année.



