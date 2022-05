Stellantis : Création d'une coentreprise avec Samsung SDI

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis et Samsung SDI annoncent un investissement de plus de 2,5 milliards de dollars dans une coentreprise pour la construction d'une usine de production de batteries lithium-ion pour des véhicules électriques à Kokomo dans l'Indiana, aux États-Unis.



Cet investissement pourrait augmenter progressivement pour atteindre 3,1 milliards de dollars (2,9 milliards d'euros).



L'usine, dont le démarrage est prévu pour 2025, devrait avoir une capacité de production annuelle initiale de 23 gigawatt-heure (GWh), avec l'ambition de la porter à 33 GWh les années suivantes. ' La capacité totale pourrait encore augmenter afin de suivre la hausse attendue de la demande en véhicules électriques de Stellantis ' indique le groupe.



La coentreprise prévoit de créer 1 400 nouveaux emplois à Kokomo et dans ses environs.



La nouvelle installation produira des modules de batteries destinés aux différents véhicules issus des usines d'assemblage de Stellantis en Amérique du Nord.



