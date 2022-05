Stellantis : Berenberg initie la couverture à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé mardi initier la couverture de Stellantis en conseillant d'acheter la valeur, dans le cadre d'une vaste étude consacrée au secteur de l'automobile.



L'intermédiaire allemand, qui établit un objectif de cours de 21 euros, estime que l'objectif que s'est fixé le groupe d'un maintien de marges bénéficiaires 'à deux chiffres' lors de la prochaine décennie lui semble 'crédible'.



Berenberg explique que le constructeur peut en effet s'appuyer sur une équipe de direction de qualité, sur des synergies post-rapprochement, des économies d'échelle mais surtout sur un modèle allégé en investissements, qui privilégie les partenariats technologiques plutôt que de coûteux développements en interne.



'Cela devrait permettre à l'entreprise de bien se positionner et de faire preuve de flexibilité face aux incertitudes de court terme, à la fois en termes de volumes et d'inflation des coûts, mais aussi face aux défis de plus long terme posés par la transition vers l'électrique', souligne l'analyste.



