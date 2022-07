Stellantis : Bank of America remonte un peu sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a annoncé mardi avoir relevé son objectif de cours sur Stellantis, qu'il porte de 14,5 à 15 euros, déclarant s'attendre à une bonne surprise à l'occasion des résultats semestriels du groupe.



Le courtier dit anticiper un résultat opérationnel ajusté (Ebit) supérieur d'environ 20% aux prévisions du consensus, à la faveur d'effets devises favorables et de la solide tarification pratiquée en Amérique du Nord.



BofA dit néanmoins s'inquiéter de la possibilité que la marge d'exploitation du constructeur automobile atteigne un pic au premier semestre, avant de reprendre le chemin de la baisse durant la seconde partie de l'année.



Ses prévisions de résultats à horizon 2024 sont d'ailleurs inférieures à celles du marché.



Le broker explique que ces préoccupations de moyen terme l'empêchent de se montrer plus favorable sur la valeur, motivant selon lui le maintien d'une opinion 'neutre' sur le titre.



