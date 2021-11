Stellantis : Accord d'approvisionnement avec Vulcan

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis annonce aujourd'hui la signature d'un accord avecVulcan Energy Resources, accord selon lequel Vulcan fournira à Stellantis de l'hydroxyde de lithium destiné aux batteries des véhicules électriques en Europe.



L'accord prévoit le début des livraisons en 2026 pour une durée de cinq ans, période pendant laquelle Vulcan fournira entre 81 et 99 000 tonnes d'hydroxyde de lithium à Stellantis.



L'accord d'approvisionnement reste soumis à la réussite du démarrage de l'exploitation commerciale de l'usine de Vulcan et à la qualification complète du produit, précise Stellantis.



Cet accord permettra au constructeur de s'assurer de la disponibilité des matières premières clés pour les packs de batteries des véhicules électrifiés.



Stellantis prévoit d'investir plus de 30 milliards d'euros d'ici 2025 dans l'électrification et les softwares, ajoute le constructeur.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.