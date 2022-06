Stellantis : Accord avec Controlled Thermal Resources

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé jeudi la signature d'un accord avec l'américain Controlled Thermal Resources en vue de s'approvisionner en lithium à faibles émissions de carbone.



Cet accord engageant prévoit que CTR fournisse de l'hydroxyde de lithium destiné à être utilisé dans les batteries des véhicules électrifiés que le constructeur automobile produit en Amérique du Nord.



Le projet 'Hell's Kitchen' de CTR, situé en Californie, utilisera de la saumure géothermale pour produire de l'hydroxyde de lithium à partir d'énergie renouvelable et de vapeur dans un processus intégré en boucle fermée.



Ce procédé va permettre d'éviter d'avoir recours à des bassins de saumure, des mines à ciel ouvert ou des combustibles fossiles.



CTR fournira à Stellantis jusqu'à 25.000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an durant les 10 ans de l'accord.



Ce lithium durable doit permettre à Stellantis de porter sa stratégie offensive qu'il affiche dans l'électrique aux Etats-Unis, où le groupe compte porter à 50% la proportion de ses véhicules particuliers et de pick ups électrifiés en Amérique du Nord.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.