Stellantis : 1ère tranche du programme de rachat d'actions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé hier avoir signé un accord de rachat d'actions ordinaires avec une société financière indépendante qui réalise ses décisions d'achat de manière indépendante de Stellantis.



Cet accord entre dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 22 février 2023, d'un montant maximum de 1,5 milliard d'euros (prix d'achat total hors frais annexes), à exécuter sur le marché dans le but d'annuler les actions ordinaires.



Cette tranche couvrira un montant maximum de 500 millions d'euros.



La première tranche du programme de rachat d'actions ordinaires débutera le 17 mars 2023 et se terminera au plus tard le 19 juin 2023. Les actions ordinaires achetées dans le cadre de ce programme seront annulées en temps voulu.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.