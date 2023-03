Stef : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de surperformance sur le titre Stef, avec un objectif de cours inchangé de 120 euros, après la publication de 'bons résultats 2022, globalement en ligne avec nos attentes', indique l'analyste.



Ainsi, pour un CA déjà publié de 4 264 ME en hausse de 21.6% (+14.2% lfl), le RO ressort en croissance de 32% à 203.5 ME (vs 200.2 MEe) soit une marge opérationnelle de 4.7%. Le RNpg s'élève quant à lui à 146.4 ME (vs 136.4 MEe).



Oddo rapporte enfin que Stef est entré en négociation exclusive avec le groupe CMA CGM pour lui céder ses activités maritimes (La Méridionale) ce qui sera logiquement relutif pour le groupe.



Dans ce contexte, le broker confirme son scénario 2023, à savoir un CA en hausse de 4.3% (+2.7% lfl) à 4 447 ME et un RO de 211 MEe impliquant une marge stable à 4.7%.



