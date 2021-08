Spineguard : Sortie de la procédure de faillite aux USA

(CercleFinance.com) - SpineGuard, un fabricant franco-américain de dispositifs médicaux, a annoncé mercredi avoir obtenu le feu vert de la justice américaine pour sortir de la procédure de faillite dans laquelle il s'était engagé l'année dernière.



L'entreprise - qui conçoit des outils digitaux de guidage chirurgical pour le placement d'implants osseux - est sortie du chapitre 11 (de la loi américaine sur les faillites) suite à une audience tenue hier au Tribunal de Commerce du Delaware.



SpineGuard souligne que la justice a validé le plan de sauvegarde qui lui a été présenté et mis un terme à la procédure.



Le plan prévoit le paiement de l'ensemble des créanciers à 100%, notamment les obligataires.



L'action cotée sur Euronext Paris grimpait de plus de 6% mercredi suite à cette annonce.



