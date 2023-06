Spineguard : Mise en place d'un financement obligataire

(CercleFinance.com) - SpineGuard a annoncé jeudi la mise en place d'un financement obligataire de 7,5 millions d'euros qui va lui permettre de prolonger son horizon de trésorerie jusque fin 2026.



La 'medtech', spécialisée dans le guidage chirurgical en temps réel pour le placement d'implants osseux, précise avoir obtenu ces fonds auprès de Nice & Green, une société d'investissement partenaire depuis 2017.



Cette enveloppe doit notamment lui conférer la visibilité et la marge de manoeuvre nécessaires pour amplifier son déploiement commercial, tout particulièrement aux Etats-Unis.



En Bourse, l'action SpineGuard chutait de plus de 18% suite à cette annonce jeudi à la mi-journée.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel