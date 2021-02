Spineguard : La plateforme DSG Connect homologuée par la FDA

(CercleFinance.com) - SpineGuard annonce avoir obtenu l'homologation de la FDA (Food and Drug Administration) pour la commercialisation de sa plateforme ' DSG Connect ' aux États-Unis.



Cette homologation va notamment permettre le lancement commercial aux États-Unis d'une nouvelle génération de sondes pédiculaires PediGuard ainsi que de vis intelligentes pour la chirurgie vertébrale, capables de transmettre leurs mesures prises en temps réel et sans rayons x, via le module DSG-Connect,



Cette homologation 'affirme aussi la position de SpineGuard comme acteur incontournable sur la scène de la chirurgie digitale. DSG possède un potentiel de déploiement qui s'étend à toute l'orthopédie ainsi qu'à la chirurgie dentaire, en particulier dans les applications robotiques', ajoute Stéphane Bette, cofondateur et Directeur Général Délégué de SpineGuard.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel