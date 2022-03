Spartoo : Oddo reste à surperformance, réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa recommandation 'surperformance' sur Spartoo, malgré un objectif de cours abaissé de 7,5 à 6,5 euros, 'compte tenu d'une valorisation très faible et de perspectives moyen terme intéressantes pour le groupe qui délivre bien le plan annoncé lors de l'IPO'.



Suite à une publication au titre de 2021 globalement en ligne avec les attentes du bureau d'études, celui-ci ajuste légèrement son scénario 2022 et attend à présent un CA de 165 millions d'euros (contre 159 millions auparavant), en croissance de 10%.



Oddo maintient sa prévision d'un EBITDA de cinq millions d'euros pour le distributeur en ligne de chaussures et de vêtements, soit une marge de 3% (-70 points de base) 'du fait d'un effet courbe en J lié aux forts investissements marketing attendus sur l'exercice'.



