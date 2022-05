Spartoo : Contrat d'exclusivité avec la marque Aldo

(CercleFinance.com) - Le site de vente en ligne Spartoo a annoncé lundi la signature d'un contrat d'exclusivité avec la marque de chaussures canadienne Aldo, dont il va devenir le 'master franchisé' en France.



Cet accord de gestion des activités prévoit que le distributeur assure les opérations de ventes en ligne, mais aussi physiques, de la marque dans l'Hexagone.



La marque de chaussures et de sacs à main fait ainsi son retour sur le marché français avec le redémarrage de l'ensemble de son réseau de magasins et de son activité e-commerce.



Au-delà de la gestion des affaires courantes d'Aldo, les deux partenaires disent travailler à la mise en place d'un plan de croissance accéléré sur le marché français.



