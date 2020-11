Solvay : Vers un accord avec Composites One LLC

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay et Composites One LLC sont entrés dans une période de négociation exclusive pour l'acquisition par Composites One de l'activité Process Materials (PM) de Solvay. L'activité PM fournit une large gamme de matériaux (films, tissus, ou bandes d'étanchéité ainsi que des vannes et des tuyaux).



'L'opération proposée apportera de la valeur à nos actionnaires et permettra à Solvay de continuer à se concentrer sur son portefeuille de technologies composites de base ' indique Carmelo Lo Faro, président de l'unité commerciale mondiale Solvay Composite Materials.



La réalisation de la transaction, prévue au début du premier trimestre, reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires compétentes.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.