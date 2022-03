Solvay : Deux nouveaux produits pour les soins de beauté

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay annonce le lancement de nouveaux polymères biodégradables à base de guar pour les soins de beauté. Le Groupe élargit ainsi son offre biodégradable avec deux nouveaux polymères fonctionnels à base de guar pour les soins de la peau et des cheveux.



Les deux nouveaux ingrédients, Jaguar® NAT SGI et Jaguar® Excel, permettront aux marques de beauté de répondre aux réglementations mondiales strictes et aux attentes croissantes des consommateurs pour des produits de beauté plus responsables et durables.



' Jusqu'à récemment, la disponibilité des polymères fonctionnels biodégradables sur le marché était limitée, ' explique Jean-Guy Le-Helloco, vice-président Home & Personal Care chez Solvay.



