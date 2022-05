Solvay : Certificat IATF pour le PVDF Solef dans l'automobile

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay annonce que son usine de polymères PVDF Solef à Tavaux, en France, a reçu l'accréditation IATF 16949 : 2016, délivrée par Lloyd's Register Quality Assurance Group Limited (LRQA), pour son système de gestion de la qualité dans l'automobile.



'IATF 16949 est la norme la plus largement utilisée pour les systèmes de gestion de la qualité dans l'industrie automobile', souligne Maurizio Gastaldi, directeur de la plateforme de croissance des matériaux pour batteries chez Solvay.



Les polymères Solef de Solvay sont largement utilisés dans la production de batteries lithium-ion pour véhicules hybrides et entièrement électriques (EV) par les principaux fabricants de batteries dans le monde.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.