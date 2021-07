Solvay : Achat de l'activité d'enrobage de semences de Bayer

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé la finalisation de la vente de son activité mondiale d'enrobage et d'amélioration des semences à Solvay.



Dans ce cadre, l'ensemble du portefeuille de produits du site de Méréville (France) ainsi que les projets de R&D et les opérations aux USA et au Brésil sont désormais intégralement transférés à Solvay.



' Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Solvay et vient renforcer notre gamme de solutions durables et biosourcées pour les clients agricoles ', a commenté Michael Radossich, président de la business unit Novecare de Solvay.



Solvay restera toutefois un partenaire stratégique pour les activités semencières de Bayer grâce à son statut de fournisseur exclusif pour le pelliculage des produits Bayer SeedGrowth/Bayer Seeds pendant une période d'au moins cinq ans.



Pour rappel, les enrobages de semences agissent comme une sorte de colle qui se lierait à la semence réelle tout en protégeant les graines contre les insectes et les maladies qui pourraient empêcher la graine de germer ou de pousser.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.