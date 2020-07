Solutions 30 se : Solutions 30 va faire son entrée sur Euronext par la grande porte

(BFM Bourse) - Méconnu du grand public, le spécialiste de l'installation de la fibre et de compteurs Linky s'apprête à faire ses premiers pas sur le marché réglementé Euronext Paris. Valorisé 4,5 millions d'euros lors de son introduction sur le marché libre en 2015 deux ans après sa création, le groupe pèse désormais plus de 1,5 milliard d'euros. Zoom sur une "success story".

Dans la cour des grands. Entré sur Euronext Access en 2005 (sous le nom PC30) avec une capitalisation boursière de 4,5 millions d'euros, le groupe Solutions 30 était valorisé 56 millions d'euros en 2009 lors du transfert de ses titres sur Euronext Growt. Aujourd'hui, le spécialiste de l'installation et l'assistance à l'usage de toutes les nouvelles technologies numériques s'apprête à faire une entrée fracassante sur Euronext avec une capitalisation boursière de 1,5 milliard d'euros qui lui permet d'accéder directement au compartiment A. "À l’issue de cette opération, le code Isin FR0013379484 restera inchangé et le code mnémonique devient S30 (actuellement ALS30, NDLR)", précise la société dans un communiqué.

Peu avant 16h30 mercredi, le titre Solutions 30 bondit de 7,7% à 14,49 euros (un sommet historique) pour sa dernière séance de cotation sur la plateforme destinées aux petites et moyennes capitalisations. Plus fort que la crise, il avance désormais de 45% depuis le 1er janvier.

Méconnu du grand public mais populaire parmi les investisseurs puisque son cours de Bourse a été multiplié par 344 (!) depuis son introduction en Bourse (compte tenu des divisions par deux du nominal en 2009, 2010, 2013, 2015 et en 2016, puis par 4 en 2018), Solutions 30 est l'un des plus beaux succès boursiers de ces dernières années.

Un chiffre d'affaires qui double tous les 2 ans depuis 2015

"La crise a visiblement convaincu de nombreux abonnés d’améliorer leur connexion à Internet, tandis que les opérateurs proposent des promotions attractives. Dans ce contexte, nous anticipons un rebond séquentiel de 30% au troisième trimestre. Sur l’ensemble de l’année, nous prévoyons désormais un chiffre d’affaires de 741 millions d’euros, en croissance de 8,7%, dont 5,6% en organique, légèrement au-dessus du consensus" ajoute l'analyste d'Oddo BHF.

Mandaté par les grands acteurs de la tech, Solutions 30 intervient chez les particuliers et entreprises dans 5 domaines d'activité: IT (PC, Tablette, Smartphone), télécom (installation de fibre /box), énergie (pose des smartgrids), sécurité (IoT domotique) et "retail" (équipement paiement des commerçants). Un client fibre sur trois et un compteur Linky sur quatre sont installés par le groupe en France.

Des partenariats avec des grands noms du secteur technologique

"Pour ce faire, le groupe a signé un nombre important de partenariats avec des leaders de l'industrie et des services (Orange, Enedis, HP par exemple) ce qui sécurise de grands volumes d'interventions afin de maximiser et de sécuriser la charge de travail" de ses 10.000 techniciens spécialisés dans neuf pays d'Europe (France, Allemagne, Pologne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal).

"Notre groupe entre sur le marché réglementé d’Euronext Paris avec une organisation équilibrée, solide et enrichie de compétences nouvelles pour apporter davantage de structure, tout en veillant à garder l’agilité et l’esprit entrepreneurial qui font sa force" souligne le président du directoire, l'italien Gianbeppi Fortis (qui détient 16% du capital).

Ce transfert est par ailleurs l’occasion pour le groupe de modifier la composition de son directoire. Dirigeant historique de la société et actuel directeur général, Karim Rachedi va "prendre du recul" mais "continuera toutefois d’accompagner Solutions 30 en tant que conseil auprès du directoire, notamment dans les phases de démarrage de nouveaux marchés et de déploiement" est-il indiqué. La nouvelle direction générale sera composée de Frank D’Aloia, directeur général en charge de la transformation, en charge du pilotage de l’intégration des acquisitions, et João Martinho, directeur général en charge de la performance, en charge de l’organisation opérationnelle de l’activité courante.

Solutions 30 dévoilera ses résultats trimestriels mercredi 28 juillet prochain.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

