Solutions 30 se : Issue favorable au rapprochement bancaire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solutions 30 a annoncé vendredi avoir trouvé une issue positive à la procédure de conciliation qui avait été ouverte avec ses banques.



Le groupe de nouvelles technologiques explique que cette conclusion favorable signifie qu'il va désormais pouvoir retrouver un mode de collaboration 'usuel' avec ses partenaires bancaires.



Un rapprochement bancaire est destiné à vérifier la concordance des opérations comptabilisées par une entreprise avec celles enregistrées par la banque.



Cette procédure avait été ouverte au printemps dernier, suite à la publication du rapport financier semestriel du groupe, qui contenait un avis inédit de la part du réviseur d'entreprises sur les états financiers.



Pour mémoire, le cabinet d'audit EY s'était en effet estimé dans l'incapacité d'approuver le rapport, ce qui s'était soldé par un lourd décrochage du cours de Bourse du groupe d'assistance informatique et numérique.



Dans son communiqué, Solutions 30 tient à remercier ses banques qui ont maintenu 'leur confiance et leur soutien' tout au long de cette période.



A la Bourse de Paris, l'action Solutions 30 s'adjugeait plus de 10% vendredi matin suite à ce dénouement positif.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.