Solutions 30 se : Muddy Waters décortique les rapports d'enquête, Solutions 30 replonge en Bourse

(BFM Bourse) - Après avoir bondi de 27% mercredi dernier à la publication des conclusions des cabinets d’audit indépendants, le titre Solutions 30 reperd du terrain, alors que Muddy Waters souligne plusieurs éléments "accablants" selon lui.

Muddy Waters n'en a pas fini avec Solutions 30. Pour le vendeur à découvert (qui mise donc sur une baisse de l'action), les courriers de Deloitte et de Didier Kling Expertise & Conseil présentant une synthèse des leurs travaux et constats en date du 31 mars 2021 contiennent des détails "accablants" pour Solutions 30. "En bref, ils ne font rien pour dissiper nos inquiétudes au sujet des liens multiples et persistants de S30 avec des individus associés au crime organisé et au blanchiment d'argent. Nous appelons les autorités de maintien de la loi à enquêter sur Solutions 30", déclare Muddy Waters.

Dans le sillage d'une nouvelle lettre ouverte du fonds américain, qui réitère ses accusations à l'encontre de la société établie au Luxembourg, le titre reperd 6,05% à 13,20 euros vers 10H00 mercredi.

"Les liens répétés de S30 avec des personnes aussi douteuses sont soit le résultat d'une série de coïncidences malheureuses, soit un choix", estime le fonds américain. "Pour le dire carrément, nous pensons que vous y êtes engagés".

6 mois de mails du patron disparus

Tout en assurant qu'il compte bien poursuivre ses propres investigations vis-à-vis des personnes et des entités dans l'orbite de Solutions 30, Muddy Waters met particulièrement en avant trois "éléments de preuve flagrants" (en anglais "smoking guns") identifiés par Deloitte et Didier Kling. "Nous espérons que S30 y répondra publiquement, dans la mesure où cette transparence bénéficierait à toutes les parties prenantes".

Ces éléments sont les suivants, poursuit le fonds :

1) Après extraction complète de la boîte email Office 365 du PDG, Gianbeppi Fortis, et malgré le recours à des outils d'analyse de type "Forensic" de son ordinateur portable professionnel, environ 6 mois de communications, pour la période allant de janvier à juin 2019, n'ont pu être retrouvés.

2) Sur CPCP Telecom, les travaux de Deloitte "ont permis de vérifier cette allégation" [de Muddy Waters] d'un écart de 4,2 millions d'euros entre le montant payé par S30 pour le rachat des 48% de CPCP en 2017 et la somme perçue par le vendeur". Selon Deloitte, cet écart "correspond à des honoraires versés à LFB Solutions, une société détenue par Mme Laura Leger. Cette prestation définie dans une lettre mission en date du 2 février 2017 est présentée comme des "success fees". Selon notre compréhension, il s’agit en réalité de charges opérationnelles d’un montant de 3,3 millions d'euros engagées par LFB Solutions pour le compte de CPCP. Une consultation d’un avocat mandaté par LFB Solutions a établi que ces services ont été rendus par deux prestataires sans en préciser les noms", conclut Deloitte dans le rapport rendu public mercredi dernier.

3) Au sujet de Balkans Shared Services (BSS), Deloitte a constaté "de nombreux mouvements au sein de la structure actionnariale en 2018 et 2019 sans explication évidente. Les personnes identifiées, à l’exception de M. Mohamed Iyed Masmoudi, sont directement ou indirectement liées à M. Federico Salmoiraghi", selon le cabinet. Deloitte estime que ce dernier a bien été actionnaire, de mars à décembre 2018, via sa société RZA Connect Srl, de BSS avant le rachat de cette entité par Solutions 30.

Le fonds affirme en outre qu'il est remarquable que les rapports aient permis d'identifier ces points, malgré la portée trop réduite des investigations menées, aux yeux de Muddy Waters. Beaucoup d'éléments sont selon lui passés au travers.

