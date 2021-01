Soitec : Vers des objectifs de réduction de GES

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Soitec annonce qu'il va se fixer de nouveaux objectifs ambitieux à moyen et long terme en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et augmenter sa contribution à l'atteinte des objectifs définis par l'Accord de Paris.



'Les objectifs et réalisations de Soitec en matière de protection de l'environnement seront contrôlés, validés et rendus publics en coopération avec Science Based Targets initiative, mondialement reconnue', précise le groupe de matériaux semi-conducteurs.



Soitec s'est ainsi engagé auprès de Science Based Targets initiative à définir des objectifs à moyen et long terme ambitieux et mesurables afin de réduire son empreinte carbone et à communiquer ces objectifs au cours des prochains mois.



