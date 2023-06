Soitec : Stifel réitère son conseil à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel reste à l'Achat sur le titre Soitec avec un objectif de cours de 170E.



Les objectifs confirmés par Soitec pour l'exercice 2026, à savoir un chiffre d'affaires de 2,1 milliards de dollars et une marge d'EBITDA de 40 %, rassure l'analyste.



' Cet objectif devrait être atteint grâce à la croissance structurelle du marché des semi-conducteurs en général, à l'adoption croissante des substrats innovants et à l'élargissement du portefeuille de produits de Soitec avec de nouveaux produits tels que la solution SmartSiC ', poursuit le broker.



Même si les données les plus récentes suggèrent une faiblesse persistante de la demande de smartphones ' et une période prolongée de résorption des stocks dans la chaîne d'approvisionnement à court terme ', Stifel estime que les investisseurs sont bien conscients de ce risque et réitère son conseil d'achat.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.