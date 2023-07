Soitec : Recul de 23% du CA au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le fournisseur de matériaux semiconducteurs Soitec affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2023-24 de 157 millions d'euros, en recul de 23% en données publiées et de 24% à périmètre et change constants, par rapport à la même période de l'exercice 2022-23.



L'activité automobile et industrie a poursuivi sa forte croissance tandis que l'activité objets intelligents a maintenu une croissance à deux chiffres, mais l'activité communications mobiles a été pénalisée par l'apurement des stocks dans les smartphones.



Soitec confirme ses perspectives annuelles d'un chiffre d'affaires à un niveau stable à périmètre et taux de change constants par rapport à 2022-23, dont une baisse de 15% au premier semestre, et d'une marge d'EBITDA qui devrait être maintenue à environ 36%.



