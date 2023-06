Soitec : Présente ses objectifs financiers sur 2025-2026

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Soitec confirme son objectif de chiffre d'affaires d'environ 2,1 milliards de US$ pour l'exercice 2025-2026.



'La croissance attendue entre les exercices 2023-2024 et 2025-2026 reposera sur la l'accroissement du marché des semiconducteurs qui aura un impact favorable sur chacun des trois marchés finaux de Soitec, ainsi que sur l'adoption de nouveaux substrats innovants au-delà des substrats SOI (SmartSiC, POI et, dans une moindre mesure, GaN)' indique le groupe.



L'EBITDA devrait doubler en valeur absolue et atteindre environ 40% du chiffre d'affaires (sur la base d'un taux de change Euro/ Dollar US de 1,10), grâce au fort levier opérationnel et à des produits à plus forte valeur ajoutée.



Pour accompagner sa croissance future, le montant cumulé des investissements dédiés à l'augmentation des capacités industrielles et à l'innovation devrait atteindre environ 1 milliard d'euros sur la période couvrant les exercices 2023-2024 à 2025-2026, tandis que le retour sur capitaux engagés (après impôts) devrait s'améliorer pour passer de 20% en 2022-2023 à environ 25% en 2025-2026.



