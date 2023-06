Soitec : Oddo BHF maintient sa note

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF conserve son opinion Surperformance sur le titre Soitec avec un objectif de cours de 170E.



'Les incertitudes à court terme restent présentes, liées à l'évolution du marché des smartphones mais elles ne remettent pas en cause l'avenir des technologies du groupe', estime l'analyste.



Oddo BHF reste 'confiant' dans le fait qu'il ne s'agit que d'une année de transition et, dans l'attente de nouveaux contrats, 'nous restons positifs sur la valeur, d'autant que le derating est massif. Nos prévisions de BPA sont inchangés.'



