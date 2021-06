Soitec : Objectifs fixés à horizon cinq ans

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée investisseurs, Soitec indique viser à l'horizon de l'exercice 2025-26 un chiffre d'affaires d'environ deux milliards de dollars et une marge d'EBITDA de l'électronique d'environ 35% sur la base d'un taux de change euro / dollar à 1,20.



Pour les cinq prochaines années, le groupe de matériaux pour semiconducteurs estime que la croissance de ses marchés adressables va continuer de s'accélérer pour passer d'environ trois millions de substrats à plus de sept millions.



'Grâce à sa structure financière solide, Soitec va également accroître ses investissements pour accompagner la croissance et ses priorités stratégiques, avec un plan d'environ 1,1 milliard d'euros sur cinq ans', ajoute-t-il.



