Soitec : Nomination à la tête du customer group

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Soitec annonce la nomination d'Yvon Pastol au poste d'executive vice president en charge du customer group, où il apporte une expérience de plus de vingt ans à des postes de direction dans l'industrie du semi-conducteur.



'Sous la direction d'Yvon Pastol, le customer group, qui allie expertise commerciale et technique, va pouvoir accélérer le développement et le renforcement des partenariats de Soitec avec les acteurs de la chaîne de valeur', affirme le groupe.



Auparavant, il était corporate vice president et general manager pour les régions Amérique du Nord et Europe chez Applied Materials. Il était chargé notamment de la définition des stratégies commerciales et de développer les relations avec les principaux clients.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SOITEC en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok