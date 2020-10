Soitec : Légère hausse du CA au 2ème trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Soitec annonce un chiffre d'affaires consolidé de 140,8 millions d'euros pour le 2ème trimestre de l'exercice 2020-2021 en hausse de 1,3% par rapport au 2ème trimestre 2019-2020.



Cette hausse résulte d'une croissance de 3,5% à périmètre et taux de change constants et d'un effet de change négatif de 2,2%.



Par rapport au 1er trimestre 2020-2021, le chiffre d'affaires du 2ème trimestre enregistre une croissance séquentielle de 27,1% à périmètre et taux de change constants.



Paul Boudre, Directeur général de Soitec a déclaré : ' La solide performance réalisée au cours du deuxième trimestre de notre exercice fiscal 2020-21 montre que nous sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif d'un chiffre d'affaires annuel stable à périmètre et taux de change constant '.



